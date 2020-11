PUÒ LA PANDEMIA GIUSTIFICARE IL -60% IN BORSA DA INIZIO ANNO DI LEONARDO? NO, E OLTRE ALLA CONDANNA PER MPS E AL RINVIO A GIUDIZIO PER IL CRAC DIVANIA (UNICREDIT), PROFUMO AL CDA DEL 5 NOVEMBRE DOVRÀ AFFRONTARE ANCHE LA FREDDA ARITMETICA DEI CONTI DEL GIGANTE DELLA DIFESA CHE ORA PUÒ ESSERE SCALATO IN BORSA CON POCHI SPICCIOLI. TANTO DA FAR SCATTARE L'ALLARME DEL COPASIR SUGLI APPETITI STRANIERI