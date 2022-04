OLÉ: DOPO LA PANDEMIA E LA GUERRA, ORA ARRIVA UNA BELLA RECESSIONE! - LA PROBABILITÀ CHE L’ECONOMIA MONDIALE INCHIODI È SEMPRE PIÙ ALTA: È L’EFFETTO DI UNA SERIE DI CHOC DELL’OFFERTA E DELLE POLITICHE MONETARIE DELLE BANCHE CENTRALI NEGLI ULTIMI ANNI, CHE HANNO CAUSATO UN ECCESSO DI DOMANDA. ORA, CON LA CRISI UCRAINA E L’INFLAZIONE GALOPPANTE, LA FED STA CERCANDO DI STRINGERE, RIALZANDO I TASSI. MA BASTERÀ? LA SPIRALE SALARI PREZZI È GIÀ INIZIATA…

Articolo del “Wall Street Journal” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

recessione usa

Gli economisti vedono un crescente rischio di recessione, dato che la forte e inarrestabile economia degli Stati Uniti fa salire l'inflazione, provocando probabilmente una risposta pesante da parte della Federal Reserve.

Gli economisti intervistati dal Wall Street Journal questo mese mettono in media la probabilità che l'economia sia in recessione nei prossimi 12 mesi al 28%, dal 18% di gennaio e solo il 13% di un anno fa.

borodyanka devastata dai russi 1

"Il rischio di una recessione sta aumentando a causa della serie di shock dell'offerta che si ripercuotono sull'economia mentre la Fed alza i tassi per affrontare l'inflazione", ha detto Joe Brusuelas, capo economista di RSM US LLP.

Gli economisti hanno ridotto le loro previsioni per la crescita di quest'anno. In media vedono il prodotto interno lordo corretto per l'inflazione aumentare del 2,6% nel quarto trimestre del 2022 rispetto a un anno prima, in calo di un intero punto percentuale dalla previsione media di sei mesi fa, anche se ancora superiore al tasso medio di crescita annuale del 2,2% nel decennio prima della pandemia.

jerome powell

Il rischio incombente di una flessione insieme a un'inflazione allarmante, che ha raggiunto il 7,9% a febbraio, rappresenta l'atto di bilanciamento della Fed: sta cercando di raffreddare l'economia abbastanza da far scendere l'inflazione, ma non così tanto da provocare un calo della spesa e un aumento della disoccupazione.

L'ultima probabilità di recessione è leggermente inferiore al picco dell'ultima espansione del 34,8% nel settembre 2019. All'epoca, la crescita aveva rallentato in risposta agli aumenti dei tassi della Fed l'anno precedente e a una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Mesi prima, aveva dato il via al suo primo ciclo di taglio dei tassi dal 2008.

RECESSIONE

Se una recessione sarebbe seguita allora, senza la pandemia, non si può sapere. La probabilità di recessione degli economisti ha raggiunto lo stesso livello nell'agosto 2007, dopo di che è seguita una recessione. Ma quando ha raggiunto un livello simile nell'agosto 2011, l'economia ha continuato a crescere.

LAGARDE DRAGHI

Il mese scorso, la banca centrale ha alzato il suo tasso di riferimento di un quarto di punto e ha previsto altri sei aumenti entro la fine dell'anno, il ritmo più aggressivo in più di 15 anni. Circa l'84% degli economisti intervistati ha detto che si aspetta che la Fed aumenti i tassi di mezzo punto all'inizio di maggio. Più del 57% vede due o più aumenti di questo tipo fino alla fine del 2022.

rincari carrello della spesa

La media degli economisti del sondaggio prevede che la Fed porterà il tasso dei fondi federali al 2,125% entro la fine del 2022, e poi al 2,875% entro dicembre 2023 - vicino alle proiezioni della stessa Fed.

Ma si aspettano anche che l'inflazione rimanga ostinatamente alta - prevedendo, in media, un tasso del 7,5% nel giugno 2022, scendendo a un ancora scomodo 5,5% entro dicembre. Gli intervistati stimano che scenderà di nuovo al 2,9% alla fine del 2023, a breve distanza dall'obiettivo del 2% della Fed.

L'alta inflazione rimane il principale rischio economico; erode il potere di spesa e la fiducia dei consumatori e invita la Fed a stringere. Gli economisti differiscono sulla maggiore fonte di rischio inflazionistico. Un terzo ha citato i prezzi delle materie prime, del cibo e del gas, mentre il 15% ha indicato la guerra della Russia con l'Ucraina.

DEFLAZIONE INFLAZIONE

In questo campo, Amy Crews Cutts, di AC Cutts & Associates LLC, si aspetta un'inflazione più alta e persistente rispetto ai suoi colleghi, soprattutto perché i suoi driver principali sono i prezzi delle materie prime, esacerbati dalla guerra in Ucraina. Ma anche se la politica monetaria ha poco impatto su quei prezzi, ha detto, il livello penoso dell'inflazione complessiva spinge la Fed ad agire.

" Farsi vedere che non la combatte è politicamente insostenibile. Ma l'unica risposta politica che la Fed ha è quella di stringere", ha detto la signora Cutts, che mette la possibilità di una recessione nei prossimi 12 mesi al 70%. "Le azioni della Fed per frenare l'inflazione porteranno a una recessione più presto che tardi".

RECESSIONE

Il ventisette per cento degli intervistati ha indicato la crescita dei salari o un mercato del lavoro stretto come la più grande minaccia inflazionistica.

"La crisi ucraina causerà un'altra spinta all'inflazione nel breve termine, ma la spirale salari-prezzi che è già iniziata è una minaccia più permanente alla stabilità dei prezzi", ha detto Philip Marey, senior strategist statunitense di Rabobank. In tale spirale, i lavoratori ottengono salari più alti per tenere il passo con l'aumento dei prezzi, e poi questi salari più alti spingono le aziende ad aumentare ulteriormente i prezzi. Marey ha detto che, poiché questo processo è già in corso, la Fed dovrà aumentare i tassi abbastanza da indurre una recessione per rompere la dinamica dell'inflazione.

jerome powell simposio jackson hole virtuale

Robert Fry, della Robert Fry Economics LLC, mette la possibilità di una contrazione nei prossimi 12 mesi ad un mero 15%, ma la alza a ben oltre il 50% entro i prossimi 24 mesi, e attualmente si aspetta che una recessione di tre trimestri inizi nell'ultimo trimestre del 2023.

"Il problema è davvero l'eccesso di domanda, derivante dalle politiche fiscali e monetarie dell'anno scorso", ha detto. "Più a lungo la Fed aspetta a mettere l'inflazione sotto controllo, più profonda sarà la recessione".

christine lagarde con mario draghi jerome powell