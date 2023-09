14 set 2023 14:55

OMBRE BIANCONERE SUI CONTI DI JOHN ELKANN – EXOR, LA CASSAFORTE DI CASA AGNELLI-ELKANN, HA REALIZZATO 2,1 MILIARDI DI UTILI, 1,8 MILIARDI IN PIÙ RISPETTO AL 2022. IL PUNTO DEBOLE RESTA LA JUVENTUS, CON UN ROSSO DI 81 MILIONI NELL'ULTIMO ANNO E 600 MILIONI DI PERDITE IN 5 ANNI – LA FERRARI DA SOLA VALE UN TERZO DEL GRUPPO (13,3 MILIARDI) E PESA QUASI IL DOPPIO DI STELLANTIS – COME DAGO-DIXIT, PER EVITARE CHE I DISASTRI IN F1 DANNEGGINO IL PRESTIGIO DEL MARCHIO CAVALLINO SUI MERCATI, ELKANN STA PENSANDO A UN RESET DELL'AREA TECNICA