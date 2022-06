3 giu 2022 15:36

ORA ABBIAMO CAPITO PERCHÉ MUSK È IMPROVVISAMENTE CONTRARIO ALLO SMART WORKING: VUOLE UNA SCUSA PER LICENZIARE! – IL CAPO DI TESLA VEDE ALL’ORIZZONTE UNA DURA RECESSIONE E CHIEDE DI TAGLIARE DEL 10% I DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA – INTANTO HA MANDATO UNA MAIL AI DIPENDENTI IN CUI DICE DI AVERE UNA “BRUTTISSIMA SENSAZIONE” SULL’ECONOMIA, E PER QUESTO METTE “IN PAUSA TUTTE LE ASSUNZIONI NEL MONDO”