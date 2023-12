ORA COSA SUCCEDE CON LO SMART WORKING? - CON IL DECRETO ANTICIPI IL LAVORO AGILE È STATO PROROGATO, FINO AL 31 MARZO, MA SOLO NEL SETTORE PRIVATO, SIA PER I FRAGILI CHE PER I GENITORI DI UNDER 14 - SULL'ARGOMENTO, NOI ITALIANI SIAMO ANCORA NELLA PREISTORIA: NEL 2021 "LENOVO" LANCIO' IL PROGETTO “WORK FOR HUMANKIND”, INVITANDO I GIOVANI VOLONTARI DA TUTTO IL MONDO A FARE SMART WORKING DALL’ISOLA DI ROBINSON CRUSOE, A CIRCA 700 CHILOMETRI DALLA COSTA DEL CILE...

SMART WORKING NEL PUBBLICO, LA SCADENZA PER I FRAGILI

Da www.corriere.it

smart working: con il decreto anticipi il lavoro agile è stato prorogato, fino al 31 marzo, ma solo nel settore privato, sia per i fragili che per i genitori di under14. Resta invece il nodo della pubblico amministrazione, dove lo smart working attualmente è consentito (fino al 31 dicembre) solo ai lavoratori fragili: ma si tratta di un intervento oneroso e appare al momento difficile. Sul punto è intervenuta la Cgil. «La disparità per l’accesso al lavoro agile tra le lavoratrici e i lavoratori dei settori pubblici e quelli dei settori privati è inaccettabile».

Così la segretaria confederale della Cgil, Francesca Re David. «Il 31 dicembre - ricorda la dirigente sindacale - scade la proroga a suo tempo intervenuta. Proroga che non è stata inserita nella legge di bilancio e neppure nelle bozze disponibili del decreto cosiddetto Milleproroghe». La Cgil chiede al governo e alle forze parlamentari «di agire con immediatezza per garantire omogenee condizioni di accesso al lavoro agile per tutte le lavoratrici e i lavoratori cancellando la discriminazione che dal 1 gennaio 2024 insisterà sul lavoro pubblico».

Estratto dell'articolo da "il Messaggero"

ISOLA DI ROBINSON CRUSOE

Altro che fare smart working dalla casetta di campagna o al mare a due passi da casa: la multinazionale cinese Lenovo invita giovani volontari da tutto il mondo (e si presume ci sarà la fila) a lavorare da uno dei luoghi più remoti della Terra: l'isola di Robinson Crusoe, a 700 km circa dalla costa del Cile.

WORK FOR HUMANKIND LENOVO

In cambio, oltre a continuare a svolgere da remoto il proprio lavoro abituale, è richiesto di contribuire ai progetti per la sostenibilità della comunità locale [...] L'iniziativa si chiama Work for Humankind: [...]

