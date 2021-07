ORA I ROSICONI INGLESI BOICOTTANO IL MADE IN ITALY - DOPO LA SCONFITTA IN FINALE DI EURO 2020, NEL REGNO UNITO CROLLANO I CONSUMI DI PASTA E DI MOLTE ECCELLENZE ITALIANE, DAL VINO AI FORMAGGI. BRAVI SCEMI: CONTINUATE PURE A MANGIARVI LE VOSTRE SCHIFEZZE - BOOM DI CANCELLAZIONI DI VACANZE NEL NOSTRO PAESE (MA QUI OLTRE ALLA RIPICCA C'ENTRANO ANCHE LE REGOLE ANTI-COVID)

Da www.ilgiorno.it

tifosi inglesi 5

“Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta”. Le parole di Leo Bonucci rivolte ai tifosi inglesi al termine della finalissima di Wembely riecheggiano ancora più forti dopo un’analisi di mercato della Coldiretti: sulla base di dati Istat, gli acquisti di pasta dei cittadini britannici sono crollati del 25% nel 2021, con quantitativi che non sono mai stati così bassi negli ultimi cinque anni.

Tifosi inglesi

Una carenza alimentare che forse, secondo la Coldiretti, ha pesato sulle performance sportive della squadra inglese che non ha potuto contare sulle qualità nutrizionali della dieta mediterranea.

In questo senso non è un caso che l’Italia campione d’Europa sia il paese con il maggior consumo di pasta, 23 kg a persona, ma in buona posizione si attesta anche l’Argentina, campione della Coppa America, con 8,7 kg.

Tifosi inglesi entrano di forza allo stadio

La pasta, però, non è l’unico prodotto made in Italy che, dopo la Brexit e le relative limitazioni imposte, ha registrato un forte rallentamento. Il calo è quantificabile intorno al 10,5% e in controtendenza rispetto alle esportazioni verso il resto del mondo che hanno segnato un +19,8% nel primo quadrimestre del 2021.

Tifosi inglesi entrano di forza allo stadio 4

A pesare sull’export alimentare nazionale in Uk sono infatti le difficoltà burocratiche ed amministrative legate all’uscita degli inglesi dell’Unione Europea, in particolare le procedure doganali e l’aumento dei costi di trasporto dovuti a ritardi e maggiori controlli. In crisi anche altre eccellenze italiane come vino (Prosecco su tutti), derivati del pomodoro, formaggi (Grana Padano e Parmigiano Reggiano in particolare), salumi e olio d’oliva che mettono a rischio i 3,4 miliardi di esportazione annua oltremanica.

Tifosi inglesi 3

Ma “l’effetto Wembley” non si limita al settore agroalimentare. Infatti nei due giorni successivi alla finale persa dall’Inghilterra, c’è stato un boom di disdette ricevute dagli alberghi di Roma (intorno al 40% del totale dei turisti Uk).

Tifosi inglesi 2

Gli inglesi che avevano prenotato un soggiorno nella capitale, hanno preferito rinunciare alla vacanza, un po’ per l’obbligo di quarantena di cinque giorni imposto dal ministro Speranza per provare ad arginare la variante Delta, un po’ per paura degli sfottò.

violenza tifosi inglesi

Tutto questo, a conferma della scarsa sportività dei connazionali della Regina, dimostrata dai fischi all'inno di Mameli e dalle medaglie tolte subito dal collo. Da it’s coming home a they aren’t coming to Rome, a quanto pare, il passo è molto breve.

violenza tifosi inglesi caccia all'italiano tifosi inglesi a roma 1 lacrime tifosi inglesi tifosi inglesi in lacrime tifosi inglesi 9 tifosi inglesi 18 tifosi inglesi 35 tifosi inglesi roma tifosi inglesi roma tifosi inglesi 19 tifosi inglesi 19 tifosi inglesi a roma 3 tifosi inglesi a roma 2 violenza tifosi inglesi tifosi inglesi a roma 5 tifosi inglesi a roma 4 violenza tifosi inglesi Tifosi inglesi wembley tifosi inglesi Tifosi inglesi entrano di forza allo stadio 5