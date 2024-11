ORCEL MANDA AI MATTI IL GOVERNO – LA LEGA SALE SULLE BARRICATE PER LA MOSSA DI UNICREDIT SU BANCOBPM (OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO CHE VALE 10 MILIARDI). IL PRIMO È SALVINI, CHE TUONA: “UNICREDIT ORMAI DI ITALIANO HA POCO E NIENTE: È UNA BANCA STRANIERA, A ME STA A CUORE CHE REALTÀ COME BPM E MPS, SOGGETTI ITALIANI CHE POTREBBERO CREARE IL TERZO POLO ITALIANO, NON VENGANO MESSE IN DIFFICOLTÀ” – GIORGETTI: “L’OPERAZIONE DI UNICREDIT NON È “CONCORDATA CON IL GOVERNO. ESISTE LA GOLDEN POWER…”

matteo salvini palio siena 6

SALVINI, NON VORREI CHE QUALCUNO VOGLIA FERMARE BPM-MPS

(ANSA) - "A me le concentrazioni e i monopoli non piacciono mai, ero rimasto al fatto che Unicredit volesse crescere in Germania.

Non so perché abbia cambiato idea. Unicredit ormai di italiano ha poco e niente: è una banca straniera, a me sta a cuore che realtà come Bpm e Mps che stanno collaborando, soggetti italiani che potrebbero creare il terzo polo italiano, non vengano messe in difficoltà".

ANDREA ORCEL - FOTO LAPRESSE

Così il vicepremier Matteo Salvini a margine di Italia Direzione Nord in Triennale a Milano. "Non vorrei che qualcuno volesse fermare l'accordo Bpm-Mps per fare un favore ad altri" ha aggiunto Salvini.

UNICREDIT-BPM: GIORGETTI, SU DUE FRONTI SI PERDE GUERRA

(ANSA) - "Citando von Clausevitz il modo più sicuro per perdere la guerra è impegnarsi su due fronti, poi chissà che magari questa volta questa regola non sarà vera". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti commentando l'ops lanciata da Unicredit su Banco Bpm a margine di un'audizione a San Macuto.

BANCO BPM: GIORGETTI, 'OPERAZIONE DI UNICREDIT NON CONCORDATA, C'E' GOLDEN POWER'

matteo salvini giancarlo giorgetti

(Adnkronos) - L'operazione di UniCredit su BPM era "comunicata ma non concordata con il governo". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, sull'operazione su Banco BPM, aggiungendo che "esiste la golden power, il governo farà le sue valutazioni e valuterà quando UniCredit presenterà la sua proposta per le autorizzazioni del caso". Il ministro ha quindi osservato che "come dice von Clausewitz il modo più sicuro per perdere la guerra è impegnarsi su due fronti".

GIUSEPPE CASTAGNA GIUSEPPE CASTAGNA