PALENZONA ALZA LA VOCE E CAMBIA PORTAVOCE - A GUIDARE LA COMUNICAZIONE DELLA FONDAZIONE CRT ARRIVA MANUEL FOLLIS, GIORNALISTA ECONOMICO, SPONSORIZZATO DALLA COPPIA CHE DI FATTO GOVERNA CRT: IL FACTOTUM DI FURBIZIO, ROBERTO MERCURI, E IL VICEPRESIDENTE DALLE TANTE CASACCHE POLITICHE, MAURIZIO IRRERA - FOLLIS AVREBBE IN PARTICOLARE IL COMPITO DI ELABORARE UNA STRATEGIA PER FAR APPRODARE IL CAMIONISTA DI TORTONA SULLA POLTRONA DELL’ACRI (GUZZETTI PERMETTENDO)

Da www.lospiffero.com

Fabrizio Palenzona alza la voce e cambia portavoce. Tra qualche giorno, infatti, a guidare la comunicazione della Fondazione Crt arriverà Manuel Follis, 48 anni, giornalista economico che dopo una lunga carriera a Milano Finanza era da qualche mese approdato alla Stampa.

Una decisione che avrebbe colto di sorpresa non solo l’attuale responsabile, Laura Opalio, invitata a sloggiare rapidamente dall’ufficio (in maniera talmente brusca da indurla a valutare l’apertura di un contenzioso con l’ente), ma anche gran parte degli organi di via XX Settembre, tenuti all’oscuro del cambio in corso.

Follis, a quanto si racconta sponsorizzato dalla coppia che di fatto governa la fondazione – il factotum di Furbizio, Roberto Mercuri, e il vicepresidente dalle tante casacche politiche, Maurizio Irrera – avrebbe in particolare il compito di elaborare una strategia per far approdare il Camionista di Tortona sulla poltrona dell’Acri.

