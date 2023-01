LA PANDEMIA TI FA RICCO – IL GRUPPO PFIZER HA CHIUSO IL 2022 CON RICAVI RECORD DA OLTRE 100 MILIARDI DI DOLLARI, IN CRESCITA DEL 23% RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE – L’UTILE NETTO È SALITO DEL 43% A 31,37 MILIARDI E PER IL 2023 IL COLOSSO DI BIG PHARMA PREVEDE CHE I RICAVI AUMENTERANNO ANCORA. E GRAZIE AL COVID…

(ANSA) - Pfizer ha chiuso il 2022 con "ricavi record" per 100,33 miliardi di dollari (92,63 mld euro), in crescita del 23%. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'utile netto è salito del 43% a 31,37 miliardi di dollari e l'utile per azione del 62% a 6,58 dollari (6,07 euro). Per l'anno in corso il colosso Usa del farmaco prevede ricavi compresi tra 67 e 71 miliardi di dollari (tra 61,86 e 65,55 mld euro) e un utile per azione tra 3,25 e 3,45 dollari (fra 3 e 3,19 euro).

