M.B. per "il Messaggero"

Negli ultimi tempi sembra proprio che l'emergenza sanitaria sia rallentata e quindi abbiamo ripreso a muoverci, rispettando i protocolli richiesti. Anche per quanto riguarda il lavoro, sebbene alcune aziende richiedano ancora il lavoro da casa, ci sono molte più possibilità di spostarsi per farei incontri, meeting o partecipare a confererenze. Tutta questa mobilità tanto agognata porta con sé anche l'utilizzo di attrezzature e accessori che permettano di lavorare agilmente.

C'è quindi bisogno di un pc portatile, un 2-in-1 o un tablet, magari con tastiera, power bank, eventuali mini router ed evidentemente anche lo smartphone, e per portare tutto questo, insieme a eventuali documenti di lavoro e altri device è necessario avere una borsa capace ed efficiente.

Più della classica ventiquattrore, negli ultimi anni lo zaino è diventato il bagaglio a mano più usato da studenti e professionisti. Simbolo riconosciuto di praticità e comfort, specialmente nel tempo libero, negli ultimi anni lo zaino è diventato fondamentale anche per chi lavora e viaggia, in quanto flessibile e poco ingombrante.

Negli ultimi anni peraltro sono stati introdotti sul mercato una serie di modelli di zaini tech particolarmente performanti in termini di funzionalità e comfort che hanno esteso la gamma e quindi anche la scelta tra i vari zaini disponibili.

Difficile scegliere quale sia lo zaino migliore, perché molto dipende dalle esigenze di chi lo devo utilizzare: meglio la protezione del contenuto da pioggia e umidità o la protezione da furto con destrezza, magari sistema di blocco con combinazione o ancoraggio tramite cavo in acciaio?

È preferibile avere un pannello solare allegato per non esaurire mai l'energia oppure contenere la capacità di ricarica di device come smartphone o tablet via USB? Meglio avere tante tasche imbottite per contentere anche fotocamere o altri oggetti fragili oppure sono preferite le tasche RFID dove proteggere le carte digitali bancarie di tipo contactless e tenere riparato il laptop da pericolosi campi magnetici?

E poi le misure, il grado di rigidità dei materiali, la presenza di catarifrangenti per andare in bicicletta o in moto, la presenza della tasca per la borraccia? Sono davvero tante le componenti che permettono di scegliere lo zaino più adatto alle proprie esigenze professionali e stile di vita. Qui vi illustriamo una selezione di zaini unisex che soddisfano una buona parte di queste esigenze.

Innanzitutto le dimensioni: la stragrande maggioranza degli zaini tech in commercio permettono di trasportare un laptop di dimensioni massime di 15,6, che rappresenta lo standard. Tuttavia ci sono zaini più larghi e spaziosi adatti per contenere laptop da 17 pollici, come ad esempio Tucano Lato (54,90 euro) con vano notebook imbottito, tasche interne per tablet e smartphone, un'uscita dedicata agli auricolari e una tasca laterale per una bottiglia oppure per l'ombrello.

Per chi invece ha necessità di trasportare pc con schermo da 14'' e magari preferisce avere un panello solare integrato con porta USB per ricaricare dispositivi mobili con la connessione diretta al caricatore allora può optare per lo Zaino solar Spirit Power (57 euro) che nella parte alta ha anche l'accesso alla cuffie e al cavo per la ricarica.

Ci sono poi zaini per professionisti che, alla bisogna, si trasformano in una ventiquattrore con una maniglia che ne facilitano il trasporto: è il caso di XD Design Bobby Bizz (119,95 euro), zaino realizzato con un tessuto resistente al taglio e idrorepellente, con tasche nascoste, l'uscita USB integrata e la serratura di sicurezza, oltre allo scomparto per laptop da 15,6'' e tablet fino a 12,9''.

Per chi invece preferisce privilegiare la protezione del contenuto e il design pulito allora può scegliere Samsonite Securipak (99 euro) zaino antifurto resistente al taglio con il comparto principale accessibile solo dal retro, tasca RFID all'interno e porta USB integrata.

