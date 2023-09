PANOS PENAY, BRACCIO DESTRO DELL'AD DI MICROSOFT SATYA NADELLA, NONCHE' CAPO DI "WINDOWS" E "SURFACE", HA LASCITATO IL SUO INCARICO - PANAY, CHE LAVORA DA OLTRE VENT'ANNI PER L'AZIENDA DI BILL GATES, POTREBBE PASSARE AD AMAZON - IL SUO ADDIO ARRIVA IN UN MOMENTO DELICATO PER IL COLOSSO HI-TECH AMERICANO, CHE DOMANI TERRÀ UN EVENTO A NEW YORK PER SVELARE…

(ANSA) - Se ne va da Microsoft una figura storica, Panos Panay, il responsabile di Windows e Surface nonché braccio destro dell'attuale AD Satya Nadella. La notizia è stata diffusa dalla società stessa ai dipendenti tramite un'email finita sulla stampa. Panay ha poi confermato l'uscita con un post su X. Il messaggio non spiega nel dettaglio perché il dirigente, in Microsoft da quasi vent'anni, se ne vada ma alcuni siti, tra cui Bloomberg, affermano che il manager potrebbe passare ad Amazon.

Intanto, a sostituire Panay in Microsoft sarà Yusuf Mehdi, attuale responsabile della divisione marketing consumer. A quest'ultimo il compito di guidare, almeno per il momento, le unità di Redmond che si occupano di Windows e Surface, ossia del principale servizio software e della linea di prodotti hardware del gruppo. La notizia dell'abbandono di Panos Panay arriva in un momento delicato per il colosso americano, che giovedì 21 settembre terrà un evento a New York per svelare, con tutta probabilità, proprio la nuova linea di Surface.

Nel recente passato, Panay era salito più volte sul palco per presentare sia le novità del sistema operativo che di tablet e computer Surface. In Microsoft dal 2004 come project manager, è stato capo della divisione specializzata nei prodotti fin dal principio. Nel 2018 è diventato Chief Product Officer, gestendo lo sviluppo di Windows 11. Poco più di due anni fa, ad agosto 2021, era stato promosso a vicepresidente esecutivo, di fatto il braccio destro dell'amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella.

