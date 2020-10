QUI SALTA IL BANCO - IN CASO DI NUOVE MISURE RESTRITTIVE, CI SAREBBE UNA TEMPESTA BANCARIE IN EUROPA: LA BCE TEME SOFFERENZE PER 1.400 MILIARDI DI EURO - SI TRATTEREBBE DELLA CONSEGUENZA DELL' ONDATA DI FALLIMENTI, CHE ARRIVERÀ CERTAMENTE AL TERMINE DELLA FASE DELLE MORATORIE, MA CHE POTREBBE AVERE DIMENSIONI E CONSEGUENZE DIVERSE…