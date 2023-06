16 giu 2023 16:41

A PARIGI, VINCENT BOLLORÈ NON HA PRESO BENE L’ULTIMO SCHIAFFO RICEVUTO IN TIM - FURIBONDO CON IL FIGLIO YANNICK E L’AD DE PUYFONTAINE: È ASSURDO CHE VIVENDI, PRIMO AZIONISTA (23,8%) DI TIM, NON RIESCA A ELEGGERE IN CDA UN CONSIGLIERE - MA I FRANCESI DEVONO MORDERSI I GOMITI: L’ERRORE FATALE DELL’ACCORDO CON L’AD GUBITOSI (NOMINATO DAL FONDO ELLIOT) SENZA FAR DECADERE IL CDA COL RISULTATO CHE NEL CDA CI SONO CONSIGLIERI NOMINATI DAL FONDO AMERICANO - L’ERRORE DI DE PUYFONTAINE CHE SI E’ FATTO INFINOCCHIARE DALL’EX DJ ANDREA PEZZI E IL COMPORTAMENTO ASSURDO CON LABRIOLA - ORA A BOLLORE’ NON RESTA CHE…