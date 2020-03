1 mar 2020 16:41

PARLA DESCALZI: “DOPO ANNI DI INDAGINI, NON È EMERSA ALCUNA PROVA O TESTIMONIANZA DI TERZI CHE DIMOSTRI LA VALIDITÀ DELLE ACCUSE. QUANTO ALLE ALTRE INDAGINI, IN CONGO NON ESISTE UN SOLO INDIZIO E TANTOMENO UNA PROVA CHE MI COINVOLGA NELLE VICENDE PETROSERVICE. E SUL DEPISTAGGIO, ENI SI CONSIDERA PARTE LESA" – “IL TERZO RINNOVO? UN PIANO COSÌ COMPLESSO PRESUPPONE CONTINUITÀ PER REALIZZARLO…”