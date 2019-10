16 ott 2019 17:15

PASTICCINI DI TRAVERSO – NON DITE A BERNARD ARNAULT E AI CONIUGI PRADA CHE I BILANCI DI CONFETTERIA COVA E MARCHESI 1824, I DUE BAR PASTICCERIA DI MILANO IN CUI HANNO INVESTITO MOLTI QUATTRINI, SONO IN ROSSO - MALE ANCHE IL SANT AMBROEUS, UNICO RIMASTO NELLE MANI DELLA FAMIGLIA FONDATRICE…