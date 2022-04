30 apr 2022 12:02

PECHINO, C’E’ GROSSA CRISI - L'ATTIVITÀ MANIFATTURIERA IN CINA È SCIVOLATA AD APRILE AL LIVELLO PIÙ BASSO DA FEBBRAIO 2020 – COLPA DELLA PEGGIORE ONDATA DI COVID DEGLI ULTIMI DUE ANNI E LA POLITICA DELLA 'TOLLERANZA ZERO' PERSEGUITA DALLE AUTORITÀ CINESI PER TENERE SOTTO CONTROLLO IL VIRUS, CHE PERÒ NON HA DATO RISULTATI POSITIVI CON LA VARIANTE OMICRON, METTENDO SERIAMENTE A RISCHIO LA CRESCITA ECONOMICA CINESE…