IL PEGGIO DEVE ANCORA VENIRE – NEGLI USA LE AZIENDE SI SONO TENUTE IN PIEDI GRAZIE ALLA FED, MA LA FINE DEL LOCKDOWN NON DECRETERÀ IL RITORNO ALLA NORMALITÀ, INNESCANDO UNA SERIE DI FALLIMENTI A CATENA – CI VORRANNO ANNI, O QUANTOMENO LA DISPONIBILITÀ DI UN VACCINO, PER PENSARE A UN RITORNO ALLA VITA CHE CONOSCEVAMO - JAY POWELL: “IL PASSARE DEL TEMPO TRASFORMA UN PROBLEMA DI LIQUIDITÀ IN UN PROBLEMA DI SOLVIBILITÀ…”

John Biers per "AFP"

azienda fallimento 4

Le aziende più grandi sono sopravvissute al colpo iniziale della crisi portata dal coronavirus, ma devono ancora affrontare sfide importanti per superare quella che probabilmente sarà una ripresa lunga e impegnativa.

Da quando il COVID-19 ha bloccato gran parte dell'economia globale, le compagnie aeree, le principali catene di negozi al dettaglio, le compagnie petrolifere e altre aziende sono state colpite duramente e si sono rivolte alle banche e ai mercati di debito pubblico per i fondi di cui hanno bisogno per rimanere a galla.

azienda fallimento 6

Ma molte aziende sanno che ci vorrà tempo per la ripresa, che probabilmente arriverà solo quando un vaccino diventerà disponibile per la popolazione: un’attesa che porterà a una potenziale ondata di fallimenti.

Il Congresso degli Stati Uniti si è mosso con notevole velocità per approvare misure di salvataggio per le piccole imprese, le grandi industrie e i lavoratori, pari a quasi 3 bilioni di dollari.

azienda fallimento 7

«Ma quell'emissione di denaro sta solo rinviando i fallimenti» dice David Kotok, cofondatore di Cumberland Advisors. Kotok - che pensa che ci vorranno circa cinque anni perché l'economia americana si riprenda completamente - si aspetta perdite in altri settori, tra cui viaggi, tempo libero, settore immobiliare, energia e "altro che non è ancora emerso".

Il capo della Federal Reserve, Jay Powell, ha avvertito mercoledì di una potenziale "ondata di fallimenti" che potrebbe causare danni permanenti alla più grande economia del mondo e ha detto che potrebbe essere necessario un maggiore sostegno fiscale per prevenire la devastazione.

donald trump Jay Powell

Powell, che ha lanciato una serie di programmi chiave per supportare il mercato del credito per fornire fondi direttamente alle imprese, ha affermato che esistono limiti a quanto la Fed può fare. «Siamo in grado di concedere prestiti a società solventi» ha detto Powell, avvertendo che «il passare del tempo trasforma un problema di liquidità in un problema di solvibilità».

La maggiore incertezza, costa

I rivenditori Neiman Marcus e J. Crew hanno presentato istanza di protezione dalla bancarotta e, sebbene le altre società in difficoltà abbiano resistito, ci sono molti segni di difficoltà.

azienda fallimento 5

Le compagnie aeree statunitensi hanno già messo a terra migliaia di aerei e accennato ai licenziamenti, e David Calhoun, amministratore delegato della Boeing, ha dichiarato questa settimana che è "molto probabile" che una compagnia aerea di grandi dimensioni subirà un calo, dal momento che il mercato dei viaggi non dovrebbe tornare all’epoca pre-Coronavirus per cinque anni.

Per risparmiare denaro, la società petrolifera Nabors Industries ha in programma di sospendere la distribuzione dei dividendi dopo aver già tagliato le spese e ridotto il budget.

azienda fallimento 3

Mercoledì Royal Caribbean Cruises ha lanciato 3,3 milioni di bond, usando le sue navi come garanzia. Circa il 45% degli ospiti delle crociere cancellate ha richiesto rimborsi in contanti a causa dell’incertezza del momento.

azienda fallimento 2

I costi di indebitamento più elevati sono solo uno dei motivi per cui gli analisti affermano che sarà difficile per le aziende colpite gravemente produrre reddito anche una volta revocate le più rigorose restrizioni COVID-19. Fino a quando non vi sarà un vaccino, molte aziende dovranno rispettare i protocolli di distanziamento sociale. I negozi dovranno limitare il numero di consumatori che fanno acquisti, i cinema dovranno tenere poltrone vuote e gli hotel e le navi da crociera dovrebbero tenere gli ospiti separati.

azienda fallimento 1

Gli sforzi della Fed per sostenere i mercati del credito sono una delle ragioni principali per cui non ci sono stati più fallimenti. S&P Global ha sottolineato che l'annuncio della Fed del 9 aprile consente alla banca centrale di acquistare obbligazioni societarie recentemente declassate allo status di "spazzatura", tra cui quelle di Ford, Delta e Occidental Petroleum.

azienda fallimento 8 aziende fallimento azienda fallimento 9

aziende fallimento