L’Europa somiglia sempre di più agli USA: anche se magari non ce ne accorgiamo, ci sono modi di fare che, pur lentamente ma con una progressione inarrestabile, ci portano ad essere diversi rispetto al passato recente.

E’ quanto accade con il cambio automatico, soluzione tecnica sempre più gradita e richiesta dagli automobilisti del Vecchio Continente.

Anche se ovviamente resiste uno zoccolo duro che per nulla al mondo rinuncerebbe all’azione combinata di mani e piedi su leva e frizione per cambiare marcia, il cambio automatico ha ormai fatto breccia in Europa: lo rivela è uno studio condotto da Ford, che ha monitorato il numero dei suoi veicoli, tra auto e modelli commerciali, acquistati con cambio automatico.

Ebbene in tre soli anni il numero è addirittura più che triplicato. Nel 2017, i veicoli dell’ovale blu con cambio automatico erano solo il 10,4%, mentre a gennaio 2020 rappresentavano ben il 31,3% del totale. In cima alle preferenze europee per vetture Ford con cambio automatico c’è la Focus, nelle diverse versioni, di cui quasi un esemplare su tre è stato venduto con la tele soluzione, per la precisione nel 30,9% dei casi.

Una crescita importante, che ha spinto Ford a proporre l'opzione del cambio automatico ormai su tutta la gamma, a partire dalle best seller Fiesta e Puma; una presenza tecnica che oltre ad una guida più rilassata assicura anche una gestione più virtuosa della vettura, con consumi ridotti in maniera importante, addirittura fino al 15%.

La domanda in crescita del cambio automatico trova riscontro anche nel settore dei veicoli commerciali: in tale ambito, il trend si attesta al 31% del totale, in aumento progressivo rispetto al 13,4% registrato nel 2017; nel caso del Transit, per esempio, l'automatico a gennaio 2020 ha toccato il 19% delle vendite, rispetto al 4,7% di tre anni fa.

«Tra i numerosi vantaggi delle trasmissioni automatiche - ha detto Roelant de Waard, vice presidente, marketing, sales & service di Ford Europe - è che consentono di godere delle più recenti tecnologie di assistenza alla guida, rendendo tutto più semplice e confortevole, dal parcheggio alla guida nel traffico. Ci aspettiamo che questa tendenza continui, poiché in futuro sempre più persone sceglieranno veicoli elettrici, che montano trasmissioni automatiche».

