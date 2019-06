PERCHÉ MEDIASET SPOSTA LA SEDE LEGALE IN OLANDA? “REPUBBLICA” SGUAINA LO SPADONE: “LO SCUDO DELLE LEGGI AD AZIENDAM CHE HA PROTETTO PER DECENNI IL GRUPPO È VENUTO MENO CON IL TRAMONTO POLITICO DI SILVIO BERLUSCONI. NETFLIX, LE PAY-TV E LA CONCORRENZA DI YOU TUBE, FACEBOOK, AMAZON & C. STANNO INCRINANDO UNO SPETTATORE ALLA VOLTA - LA RACCOLTA PUBBLICITARIA È CALATA DI UN MILIARDO (-25%) IN DIECI ANNI…”

Il Biscione cambia pelle per sfuggire all'estinzione. E apre con il trasloco in Olanda la fase due della sua esistenza. La svolta non era più rinviabile: lo scudo delle leggi ad aziendam che ha protetto per decenni Mediaset è venuto meno con il tramonto politico di Silvio Berlusconi. Netflix, le pay-tv e la concorrenza di You Tube, Facebook, Amazon & C. si stanno incrinando uno spettatore alla volta - lo strapotere del duopolio del piccolo schermo.

La raccolta pubblicitaria di Cologno - tra recessione e spot in fuga verso il mondo digitale - è calata di un miliardo (-25%) in dieci anni. Tutti nodi, tra l' altro, arrivati al pettine nello stesso momento: Arcore ha provato a difendersi tagliando i costi di 450 milioni in tre anni, dando l' addio alla zavorra della pay-tv (un miliardo di perdite in 13 anni) e al sogno - troppo costoso - del calcio.

La cura dimagrante però non basta più. Il mondo dei media - come dimostrano le nozze miliardarie Sky-Comcast o Disney-Fox e i 26 miliardi investiti quest' anno dai giganti dell' hi-tech in produzione di film e di contenuti propri - non è più un gioco per pesi mosca. E Mediaset ha deciso di sparigliare le carte per provare a essere protagonista e non vittima dello tsunami che sta travolgendo i media tradizionali. «Rimanere fermi sarebbe stato miope - ammette l' ad Pier Silvio Berlusconi - . Questo è un atto di coraggio imprenditoriale per creare un' eccellenza italiana che lancerà una sfida europea».

Il numero uno del gruppo, in effetti, ha scelto da tempo una direzione chiara: «La nuova holding olandese Media For Europe (Mfe) sarà la casa per la creazione di un broadcaster continentale». Una sorta di maxi- Mediaset «aperta ad altri due, tre quattro partner di altri paesi», con le spalle e il portafoglio abbastanza larghi per resistere all' assalto dei nuovi media digitali e di Netflix.

Arcore ha mosso il primo passo in questa direzione entrando con il 9,6% nel capitale della tedesca ProsiebenSat. L' idea è quella di convincere il management della public-company bavarese (in apparenza non troppo sensibile alle sirene italiane) a convolare a nozze per poi provare ad agganciare all' alleanza la francese Tf1 e magari l' inglese Channel 4.

Il progetto ha una sua logica. Il percorso per realizzarlo è però in salita: Fininvest vorrebbe - almeno per ora - tenere il controllo di questa santa alleanza nell' etere, grazie anche alle opportunità offerte dalla legislazione olandese che trasformano il 36% di Mfe in portafoglio a Fininvest in una quota che potrebbe superare il 50'%. Lo stesso vale per la famiglia Bouygues, padrona di Tf1, mentre i tedeschi vorrebbero coltivare l' asse già creato con Discovery senza troppe distrazioni.

«Noi comunque guardiamo avanti, al futuro», ha spiegato Berlusconi Jr.. Fossilizzarsi sullo status quo , del resto, sarebbe stato rischiosissimo: i giovanissimi snobbano le reti tradizionali, gli ascolti - sostiene Goldman Sachs - sono crollati del 6,6% negli ultimi 12 mesi. Negli ultimi sei mesi gli abbonati a piattaforme come Netflix nel nostro paese sono cresciuti del 18% a 8 milioni. Il boom di queste realtà nel resto del vecchio continente ha sforbiciato di un quarto il tempo passato davanti alle tv classiche mentre da noi - complici il duopolio e a una banda larga ancora zoppicante - siamo fermi a per ora a un modesto -7%.

Le scelte radicali fatte ora con il pieno appoggio della Fininvest («oggi è un giorno da ricordare», ha detto Marina) sono la spia della serietà della situazione. Il trasloco in Olanda non è stata di certo una decisione semplice per un' azienda controllata dall' ex-premier del paese. La marcia verso un' alleanza europea è destinata in prospettiva ad annacquare il peso dei Berlusconi nel capitale di Mfe. Come è successo agli Agnelli quando hanno unito Fiat e Chrysler o a Leonardo Del Vecchio con la fusione Essilor-Luxottica.

«Mediaset è italiana e si lancia verso un' avventura internazionale» ha rivendicato ieri un patriottico Pier Silvio. Il rischio però - malgrado cambio di residenza e buona volontà del management - è che Cologno, se le alleanze rimarranno sulla carta, resti un peso mosca in mezzo a una guerra riservata ai pesi massimi.