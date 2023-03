PERCHÉ IL CRAC DI SILICON VALLEY BANK FA CROLLARE LE BORSE EUROPEE? MENTRE WALL STREET SI È “TRANQUILLIZZATA” DOPO LE RASSICURAZIONI DELLE AUTORITÀ AMERICANE, I MERCATI EUROPEI SONO ANCORA IN SUBBUGLIO PERCHÉ PIÙ DEBOLI - LE BORSE NEL VECCHIO CONTINENTE SONO MOLTO PIÙ SOGGETTE AL SETTORE BANCARIO. IL CHE SIGNIFICA CHE GLI EFFETTI NEGATIVI SI MOLTIPLICANO...

Borse europee in forte calo, nonostante la rete di salvataggio messa a punto dalle Autorità per proteggere i depositi delle banche fallite per evitare l’effetto contagio su tutto il sistema finanziario e dopo l’annuncio che Hsbc ha acquisito il ramo britannico della Silicon Valley Bank. […]

La ragione principale del crollo dei mercati europei dipende dal fatto che «la borsa che comanda è Wall Street — spiega Angelo Drusiani, esperto di obbligazioni —, le altre la seguono. Di conseguenza, là dove non ci fossero le condizioni reali a influire, ad esempio l’economia che crolla, l’Europa segue ciò che accade negli Stati Uniti, ma gli effetti tendono a moltiplicarsi, perché le borse europee sono più deboli».

Inoltre, c’è un dettaglio fondamentale: i mercati nel Vecchio continente sono molto più soggetti al settore bancario, che è stato il più performante nei primi mesi dell’anno. Specialmente a Milano. «Piazza Affari, in particolare oggi, va peggio delle altre europee perché il settore finanziario è dominante — aggiunge Fausto Artoni, fondatore e presidente di IMPact Sgr, (società di asset management, specializzata in strategie di listed impact investing, che offre soluzioni d’investimento che uniscono performance finanziarie e misurazione d’impatto) —, è il motivo per cui in questi mesi l’indice era nettamente superiore».

Nonostante nel weekend ci sia stata una rassicurazione per quello che riguarda i depositi dei correntisti della Svb, «c’è paura di eventuali ricadute e gli investitori vogliono vedere cosa accade. La propensione al rischio ora è pari a zero», continua Artoni. «Infatti, per quanto alcuni titoli sembrano attraenti c’è una totale assenza di compratori, oggi il mercato è dei venditori». […]

