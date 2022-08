BACK IN THE GAME – LA SILICON VALLEY RIDÀ FIDUCIA (E 350 MILIONI) AD ADAM NEUMANN - L’EX NUMERO UNO DI WEWORK, SOCIETÀ DI UFFICI IN CONDIVISIONE, CI RIPROVA (SEMPRE NEL SETTORE IMMOBILIARE) DOPO CHE È STATO ACCUSATO DI AVER PERSO 3,5 MILIARDI MA QUESTA VOLTA PUNTA AL RAMO RESIDENZIALE - LA SUA START UP “FLOW” È STATA VALUTATA 1 MILIARDO DI DOLLARI E NON HA NEANCHE AVVIATO LE SUE ATTIVITÀ - PARE CHE NEUMANN ABBIA ACQUISTATO GIÀ 3 MILA APPARTAMENTI IN GIRO PER L’AMERICA. NON È CHE PURA STA VOLTA FINISCE CHE FA IL BOTTO E POI CI FANNO UNA SERIE TV?