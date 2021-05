LA PIETRA NERA DEL CAIRO - È STATO DEPOSITATO AL TRIBUNALE DI MILANO L’ATTO DI OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DELLA PROCURA SUL CASO DELL’IMMOBILE DI VIA SOLFERINO: SI PUÒ RIAPRIRE LA PARTITA? SICURAMENTE SI POSSONO ALLUNGARE I TEMPI DELLA CAUSA INTENTATA A NEW YORK DA BLACKSTONE, CHE CHIEDE A RCS E URBANETTO 600 MILIONI - E POI C’È LA CONSOB, CHE DEVE CAPIRE PERCHÉ IL GRUPPO EDITORIALE NON ABBIA ACCANTONATO ALCUNA SOMMA A FONDO RISCHI…

Andrea Montanari per www.milanofinanza.it

La partita che ruota attorno agli immobili di Brera, nel centro di Milano, che Rcs Mediagroup cedette a fine 2013 a Blackstone - a metà 2018 stava trattando con Allianz per la vendita - e oggetto di un lungo lodo arbitrale e di un'inchiesta per usura della Procura milanese non è affatto chiusa.

Perchè se il collegio arbitrale presieduto da Renato Rordorf (of counsuel dello studio legale Gianni&Origoni ed ex presidente aggiunto della Suprema Corte) ha rigettato le istanze depositate dalla casa editrice controllata da Urbano Cairo dando ragione al fondo immobiliare americano, al quale già lo scorso anno era stata riconosciuta la validità dell'atto di compravendita dei due palazzi per 120 milioni, adesso ci sono novità dell'ultima ora rispetto a queste due vicende giudiziarie e legali.

In particolare, secondo quanto appreso da www.milanofinanza.it da più fonti finanziarie, proprio in questi giorni è stata presentata al Tribunale l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione dell'inchiesta depositata dalla Procura lo scorso mese di aprile aperta in seguito all'esposto di un piccolo azionista Rcs e per l'appunto collegata all'operazione immobiliare definita dalla vecchia proprietà della casa editrice che da agosto 2016 è controllata dall'imprenditore piemontese, che aveva previsto poi il riaffitto degli spazi di via San Marco e via Solferino per un canone annuo complessivo di oltre 10 milioni. A chiedere l'archiviazione sono stati il procuratore aggiunto Laura Pedio e il pm Andrea Fraioli.

Stando a quanto emerso dall'indagine portata avanti dal nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza non sono emerse condotte di usura, seppur "lo svolgimento fattuale della vicenda" che ha portato alla cessione da parte di Rcs degli immobili più rappresentativi "può certamente indurre a delle riserve, per le tempistiche e le condizioni economiche di chiusura", si leggeva in un passaggio dell'istanza di archiviazione dei pm.

"Ciò nondimeno anche ammettendo che Rcs fosse in difficoltà economica o finanziaria e che i principali parametri della vendita/locazione siano superiori a quelli di mercato (aspetti non accertati e che costituiscono oggetto del giudizio arbitrale in corso tra le parti), considerazioni basate sulle concrete modalità del fatto inducono a ritenere per lo meno dubbio che dall'operazione siano derivati vantaggi sproporzionati e, quindi che in concreto vi sia usura", concludevano Pedio e Fraioli.

L'opposizione a questa richiesta di archiviazione può riaprire la partita e sicuramente allungare i termini del pronunciamento dei giudici e quindi avere un effetto dilatatorio della causa intentata da Blackstone alla Suprema Corte di New York nei confronti della stessa Rcs e di Urbano Cairo con la richiesta di risarcimento danni per 300 milioni alla casa editrice e altri 300 milioni al patron del Torino Calcio e de La7.

I giudici della Corte della Grande Mela, infatti, avevano congelato ogni valutazione sull'istanza del fondo real estate, in attesa della conclusione del lodo e anche dalla appendice penale della vicenda che ruota attorno agli immobili milanesi.

E considerando che la casa editrice con ogni probabilità farà opposizione al dispositivo del collegio arbitrale ecco che negli Usa i tempi potrebbero dilatarsi ulteriormente rispetto a una apertura attesa in tempi rapidi del procedimento.

Sulla vicenda non va trascurata poi l'attenzione della Consob. La Commissione di vigilanza sta valutando l'andamento dell'intera partita anche perché Rcs finora non ha creato in bilancio alcuna posta specifica in termini di fondo rischi per l'eventuale soccombenza nella causa americana. Il gruppo i cui bilanci sono stati approvati da collegio sindacale e revisori dei conti, aveva sempre ritenuto di non dover destinare risorse in un fondo specifico in quanto il lodo non aveva termini economici e non vi erano somme da compensare in fatto di risarcimento danni.

