COSA VUOL DIRE VIVERE IN GERMANIA - ''AUTONOMI? IL BONIFICO DA 5MILA EURO È ARRIVATO SUBITO''. IL RACCONTO DI UN ITALIANO A BERLINO: ''A QUESTO BONUS SI AFFIANCA IL FONDO FEDERALE (NAZIONALE) CHE AGGIUNGE ALTRI POTENZIALI 9 MILA EURO, PER UN TOTALE DI 14 MILA. PER LE IMPRESE TRA 5 E 10 DIPENDENTI, IL CONTO SALE DIRETTAMENTE A 15 MILA EURO DI FONDI FEDERALI. SONO ALTRI 50 MILIARDI IN GIOCO''. FACILE PER UN PAESE CHE PRENDE SOLDI IN PRESTITO A TASSI NEGATIVI…