7 giu 2023 19:40

PIÙ CHE A SPENDERE I FONDI EUROPEI, SIAMO BRAVI A FREGARLI – L'ITALIA È SECONDA IN TUTTA L'UE PER NUMERO DI FRODI NELLA GESTIONE DEI FINANZIAMENTI CHE ARRIVANO DA BRUXELLES. NEL 2022, L'UFFICIO EUROPEO DI CONTROLLO HA CHIUSO 10 INDAGINI NEL NOSTRO PAESE PER CASI DI “COLLUSIONE, MANIPOLAZIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO, CONFLITTI D'INTERESSE E FATTURE GONFIATE” – IL DATO DOVREBBE FAR RIFLETTERE IL GOVERNO, CHE HA LIMITATO I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI SUL PNRR…