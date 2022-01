UNA POMPA COSI' CI LASCIA IN MUTANDE - IL PREZZO MEDIO DELLA BENZINA IN ITALIA È PASSATO DA 1,754 EURO A 1,778: UN AUMENTO DI 2,43 CENTESIMI RISPETTO ALLA SCORSA SETTIMANA ED E' IL MASSIMO DA SETTEMBRE 2013 - IL COSTO DEL GASOLIO È CRESCIUTO DI 2,69 CENTESIMI (DA 1,620 A 1,647)…

(ANSA) - Il prezzo medio della benzina in Italia in modalità self è aumentato di 2,43 centesimi rispetto alla scorsa settimana (da 1,754 euro a 1,778), raggiungendo il massimo da settembre 2013. Quello del gasolio è cresciuto di 2,69 centesimi (da 1,620 a 1,647). Stabile invece il Gpl, da 0,817 euro a 0,816. Anche il gasolio da riscaldamento è salito di 2,92 centesimi (da 1,436 a 1,466). Lo rivela la rilevazione settimanale del Ministero della Transizione ecologica.

