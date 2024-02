POMPE ROVENTI – SALGONO ANCORA I PREZZI DI BENZINA E DIESEL: AL SELF LA VERDE COSTA 1,864 EURO AL LITRO (PRIMA SI SPENDEVA 1,859) - IL PREZZO MEDIO DEL DIESEL È 1,836 EURO AL LITRO (RISPETTO A 1,829) – AL “SERVITO” LA BENZINA COSTA 2 EURO AL LITRO (1,995 IL DATO PRECEDENTE) - LA MEDIA DEL DIESEL SERVITO È 1,971 EURO AL LITRO (CONTRO 1,965) - E PER FORTUNA CHE GIORGIA MELONI, NEL 2019, PROMETTEVA DI ABBASSARE IL PREZZO DEI CARBURANTI ELIMINANDO LE ACCISE...

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Salgono ancora i prezzi medi di benzina e diesel sulla rete carburanti. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 14 febbraio, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,864 euro al litro (1,859 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,857 e 1,878 euro al litro (no logo 1,844).

Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,836 euro al litro (rispetto a 1,829), con i diversi marchi tra 1,832 e 1,846 euro al litro (no logo 1,818). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 2,000 euro al litro (1,995 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,940 e 2,082 euro al litro (no logo 1,898). La media del diesel servito è 1,971 euro al litro (contro 1,965), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,919 e 2,050 euro al litro (no logo 1,871).

