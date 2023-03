FIRST REPUBLIC, SHOCK! – PER SALVARE LA BANCA DI SAN FRANCISCO, CHE HA PERSO IL 70% IN BORSA IN POCHI GIORNI, ENTRANO IN CAMPO I GIGANTI DEL SISTEMA FINANZIARIO AMERICANO: GLI ISTITUTI DI CREDITO STATUNITENSI DEPOSITERANNO 30 MILIARDI DI DOLLARI, DI CUI LA METÀ ARRIVERANNO DA JPMORGAN, BANK OF AMERICA E CITIGROUP – BIDEN HA INIETTATO NEL SISTEMA 300 MILIARDI DI DOLLARI, A CUI VANNO AGGIUNTI ALTRI 115 EROGATI DALLA FED, NELLA SPERANZA DI NON RIPETERE GLI ERRORI DEL 2008