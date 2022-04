UN POSTO AL “SOLE” PER LA PARZANI - C’È UN NUOVO POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI PER LA NUOVA PRESIDENTE DI “BORSA ITALIANA”, CLAUDIA PARZANI: IL SUO NOME È ANCHE NELLA LISTA DEI CANDIDATI AL CDA DEL “SOLE 24 ORE”. TUTTO REGOLARE, MA BORDER LINE: NON È UNA CARICA FORMALMENTE INCOMPATIBILE MA È CERTAMENTE INOPPORTUNA - IL GIORNALE TEDESCO “BOERSEN ZEITUNG” AVEVA GIÀ MESSO NEL MIRINO LA FIDANZATA DI MUSTIER PER IL SUO RUOLO OPERATIVO NELLO STUDIO LEGALE “LINKLATERS”

Alessandro Da Rold per “La Verità”

I potenziali conflitti di interessi intorno alla nomina di Claudia Parzani alla presidenza di Borsa rischiano di aumentare mese dopo mese. Come ha riportato nei giorni scorsi La Verità, nelle scorse settimane il quotidiano finanziario tedesco Boersen Zeitung aveva lanciato l'allarme sul nuovo presidente che è a capo dello sviluppo dello studio legale Linklaters, uno dei più attivi a piazza Affari nel seguire aziende quotate.

Non è sufficientemente indipendente per esercitare la sua nuova posizione, hanno scritto i tedeschi. Dal punto di vista tecnico la nomina non presenta problemi, anche perché si sarebbero subito mosse Consob e Banca d'Italia. C'è un tema di opportunità.

Se un presidente si trovasse a essere troppo legato alla necessità di fare business su spinta della società di cui è partner rischierebbe potenziali conflitti. Ma il potenziale conflitto potrebbe non esaurirsi solo qui.

Ieri Il Sole 24 Ore ha reso noto la lista dei candidati al consiglio di amministrazione in vista dell'assemblea del 27 aprile. La lista presentata dall'azionista, ovvero Confindustria, vede Edoardo Garrone, Catia D'Asero Mirja (il primo sarà confermato presidente mentre la seconda sarà il nuovo amministratore delegato), quindi Ortensia Diamante D'Alessio, Veronica Diquattro, Chiara Laudana, Ferruccio Resta, John Alexander Ross, Fabio Vaccarono, Alessandro Tomassi, Annarita Sofia e quindi proprio Claudia Parzani. Parzani, fidanzata con l'ex numero uno di Unicredit Jean Paul Mustier, è già stata in passato consigliere non esecutivo del Sole 24 Ore.

Anche in questo caso, la sua nomina non presenta problemi dal punto di vista tecnico.

Essendo il ruolo del presidente di Borsa non esecutivo, Parzani può essere in consiglio di amministrazione di quotate ma non essere presidente. Però anche in questo caso si profila una situazione border line: non è formalmente incompatibile ma è certamente inopportuna.

Sarà poi il tempo a stabilire se ci saranno o no conflitti di interessi con la società quotata. Del resto, anche in passato i presidenti di Borsa hanno avuto ruoli in altre società. Massimo Tononi, che fu nominato presidente nel 2011, era anche nel consiglio di amministrazione di Prysmian. Lo stesso ultimo presidente Andrea Sironi era in quello di Intesa San Paolo.

Certo la lista di incarichi del neo presidente di Borsa sta diventando molto lunga. Non c'è solo il ruolo operativo in Linklaters, è nel consiglio direttivo e della giunta di Assonime, membro del consiglio generale di Aifi (associazione italiana del private equity, venture capital, private debt), componente del consiglio di amministrazione di Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale) e membro italiano della commissione Trilaterale.

