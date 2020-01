17 gen 2020 16:04

POTERI IN MOVIMENTO - DONNET NON DORME SONNI TRANQUILLI. LA GUERRA IN MEDIOBANCA PORTERÀ A UN CAMBIO DELLA GOVERNANCE IN GENERALI. IL MEDIATORE TRA DEL VECCHIO E NAGEL HA LA FISIONOMIA DI VITTORIO GRILLI. CHE CERCA DI FAR SCOPPIARE LA PACE TRA I NOSTRI EROI IN QUANTO IL SUO OBIETTIVO È DI PRENDERE LA POLTRONA DI PRESIDENTE DI MEDIOBANCA AL POSTO DI PAGLIARO