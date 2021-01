POVERO JACK MA: NON SOLO È SPARITO NEL NULLA PER AVER CRITICATO IL REGIME CINESE, ORA GLI AMERICANI GLI SOSPENDONO LE APP! - L’ULTIMO REGALINO DI TRUMP A PECHINO: UN ORDINE ESECUTIVO CHE IMPEDISCE A OTTO APPLICAZIONI DI VENDERE SERVIZI E TRASFERIRE DENARO SE USATE NEGLI USA. TRA QUESTE C’È ANCHE ALIPAY, LA PIATTAFORMA DI PAGAMENTO DI ALIBABA - SECONDO IL GOVERNO AMERICANO ERANO CAVALLI DI TROIA PER DARE DATI RISERVATI A PECHINO

Aldo Fontanarosa per “la Repubblica”

A pochi giorni dall' addio alla Casa Bianca, il presidente Donald Trump prova a mettere fuori gioco otto applicazioni cinesi e i loro servizi: da CamScanner, l' app che ti fa scansionare un documento con lo smartphone, fino ad Alipay, piattaforma di pagamento del miliardario Jack Ma (Alibaba).

Trump firma un ordine esecutivo che - entro 45 giorni - può impedire a queste applicazioni di vendere servizi o trasferire denaro se utilizzate nel territorio degli Usa. Sarà il Dipartimento statunitense per il Commercio a decidere, operativamente, come imbrigliare le app che la Casa Bianca considera una minaccia alla sicurezza nazionale. Sono sospettate - come già TikTok (video ironici, creativi) - di trasferire informazioni sensibili al governo di Pechino.

Rilasciata nel 2011 per i cellulari Android, la app CamScanner ha avuto subito successo perché semplice da usare ed efficiente. Poi, ad agosto 2019, è finita al centro di un giallo internazionale quando i ricercatori (russi) della società Kaspersky (anti-virus) l' hanno messa sotto accusa. Per Kaspersky, le pubblicità dell' app nascondevano un "cavallo di Troia" (un trojan) che apriva il varco a software malevoli.

Software capaci, ad esempio, di abbonare il proprietario a servizi a sovrapprezzo non richiesti. Bonificata da questo trojan, Cam-Scanner è tornata in partita, ma deve ora fronteggiare l' embargo del presidente Trump. Sotto la scure della Casa Bianca finisce anche Alipay, cuore pulsante dell' impero di Alibaba (il gigante cinese del commercio elettronico). Negozi virtuali come Taobao (l' eBay cinese, proprietà proprio di Alibaba) e Tmail.com funzionano grazie ai pagamenti via Alipay.

Semaforo rosso al gigante dell' intrattenimento Tencent. Gli Usa dichiarano guerra alla sua We-Chat Pay (che permette di pagare inquadrando un QR Code nel negozio con lo smartphone). Identico amaro destino per le applicazioni - sempre di messaggistica e pagamenti - QQ Wallet e Tencent QQ (ancora di Tencent).

Bersaglio di Trump sono infine SHAREit, l' app di Singapore che consente a due persone di scambiarsi foto o documenti mettendo gli smartphone vicini; Wps Office (che offre software simili a quelli di Microsoft, tipo Word o PowerPoint); e VMate (app di video molto amata anche in India).

Un portavoce del ministero cinese degli Esteri commenta non proprio elegantemente l' azione di Trump: un abuso di potere - dice un atto ridicolo e ipocrita; l' impero dell' hacking (l' America) grida alla tutela della sicurezza nazionale; «è come se un ladro urlasse che vuole essere protetto da un furto».

