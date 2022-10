7 ott 2022 08:52

POVERO MUSK, CI HA PROVATO IN TUTTI I MODI MA JE TOCCA COMPRÀ QUELLA PATACCA DI TWITTER – IL PATRON DI TESLA HA CAPITO CHE IN TRIBUNALE AVREBBE PERSO E ORA DEVE ANDARE AVANTI CON LA SUA OFFERTA. IL TRIBUNALE DEL DELAWARE HA SOSPESO IL PROCESSO, E HA DATO TEMPO FINO AL 28 OTTOBRE PER CHIUDERE LA TRANSAZIONE PER L’ACQUISTO. INSOMMA, ELON DA QUI A TRE SETTIMANE DOVRÀ STACCARE L’ASSEGNO DA 44 MILIARDI