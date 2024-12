POVERO TAVARES: COME FARÀ AD ARRIVARE A FINE MESE? – STELLANTIS SMENTISCE I 100 MILIONI DI BUONUSCITA PER L’AD DIMISSIONARIO: “CIFRE IMPRECISE E LONTANISSIME DALLA REALTÀ”. E NON RIVELA I DETTAGLI PER LA PRIVACY – L’OPPOSIZIONE CHIEDE A GIORGIA MELONI DI RIFERIRE IN PARLAMENTO CON UN’INFORMATIVA URGENTE – JOHN ELKANN ASPETTERÀ LA CHIUSURA DEL TAVOLO CON IL MINISTERO DELLE IMPRESE PER L’AUDIZIONE ALLE CAMERE…

STELLANTIS SMENTISCE CIFRE SULLA BUONUSCITA DI TAVARES

(ANSA) - Stellantis "smentisce le cifre riportate dai media sui termini finanziari delle dimissioni di Carlos Tavares, che sono molto imprecise e lontanissime dalla realtà".

Stellantis afferma che "non divulga i dettagli delle dimissioni dei propri dipendenti, dirigenti compresi, se non nei casi previsti dalla legge nel rispetto della loro privacy, mentre è tenuta a rendere nota la retribuzione dei propri amministratori delegati nella relazione annuale sulle retribuzioni della società".

STELLANTIS: OPPOSIZIONI,ORA MELONI RIFERISCA IN PARLAMENTO ++

(ANSA) - Pd, M5s, Avs e Azione hanno chiesto in Aula un'informativa urgente alla premier Giorgia Meloni su Stellantis dopo le dimissioni di Carlos Tavares. Per prima è intervenuta Chiara Appendino (M5s) sottolineando che Tavares "non ci mancherà" e "cadrà in piedi.

E' indecente, come si legge, che abbia una buona uscita da 100 milioni di euro, mentre migliaia di lavoratori faticano ad arrivare a fine mese - ha aggiunto -. Sa quanti anni ci metterebbe un operaio di Stellantis con uno stipendio medio a guadagnare 100 milioni? 4mila anni! Le pare normale? A me no".

GUSMEROLI, ELKANN MI HA DETTO 'NON ORA IN PARLAMENTO' ++

(ANSA) - "Ho avuto un colloquio telefonico" con John Elkann, presidente di Stellantis". "A fronte della mia rinnovata richiesta di audizione, ha ringraziato per l'attenzione che il Parlamento continua a riservare al settore automotive e a Stellantis, ma in questa fase ha tuttavia asserito di attendere la chiusura del tavolo di interlocuzione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy".

"Sarà possibile individuare un momento successivo di confronto istituzionale, come anche richiesto dalle mozioni presentate in Parlamento". Lo annuncia Alberto Gusmeroli (Lega), presidente della commissione Attività produttive della Camera.

La telefonata con Elkann c'è stata "nella tarda serata di ieri" ed ha riguardato "la situazione del gruppo in Italia dopo le dimissioni di Carlos Tavares e nel solco di qualificati contatti di Stellantis con le principali Istituzioni dello Stato - spiega Gusmeroli in una nota -. Ho nuovamente rimarcato l'importanza dello sviluppo dei siti produttivi e della salvaguardia dei livelli occupazionali in Italia".

Ringraziando per l'attenzione, il presidente di Stellantis "ha asserito di attendere la chiusura del tavolo di interlocuzione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove è stato delegato l'ingegner Imparato, a capo della regione Europa, con il pieno mandato di chiudere positivamente le interlocuzioni".

