POVERO TAVARES: ORA COME PAGHERA’ LE BOLLETTE? L’EX AMMINISTRATORE DELEGATO DI STELLANTIS RICEVERA’ UNA BUONUSCITA INFERIORE A 36,5 MILIONI (SMENTITA LA CIFRA MONSTRE DI 100 MILIONI DI EURO) - IL "FINANCIAL TIMES" RICORDA CHE LA RETRIBUZIONE DI TAVARES È VARIABILE E LEGATA ALLE PRESTAZIONI DELLA SOCIETÀ – STELLANTIS NON COMMENTA: “NON DIVULGHIAMO LA RETRIBUZIONE DEI NOSTRI DIPENDENTI POICHÉ RISPETTIAMO IL LORO DIRITTO ALLA PRIVACY”

carlos tavares

(ANSA) L'ex amministratore delegato Carlos Tavares e Stellantis hanno concordato un accordo di uscita che prevede un compenso inferiore al suo pacchetto da 36,5 milioni di euro dell'anno scorso, con una gran parte della sua remunerazione basata sulle prestazioni persa a causa del calo degli utili della casa automobilistica.

E' quanto scrive il Financial Times nella sua edizione online, precisando che: "un accordo sulla struttura della sua retribuzione è stato raggiunto nel fine settimana in un processo "semplice" in seguito alle dimissioni di Tavares, secondo due persone a conoscenza dei colloqui". "Il pacchetto sarebbe stato influenzato dalle scarse prestazioni della società quest'anno, hanno detto le persone, senza specificare ulteriormente, aggiungendo che i calcoli sarebbero stati finalizzati in seguito", si legge ancora.

carlos tavares in audizione al senato foto lapresse

Stellantis, ricorda il quotidiano aveva spiegato che il 90 percento della remunerazione dell'ex amministratore delegato era variabile e basata sulle prestazioni della società da calcolare alla fine dell'anno finanziario. "La società non è in grado di saperlo prima della chiusura dell'anno fiscale e della verifica dei numeri", ha affermato la società. "Anche se lo sapessimo, non potremmo divulgarlo. Non divulghiamo la retribuzione dei nostri dipendenti se non come richiesto dalla legge, poiché rispettiamo il loro diritto alla privacy", ha aggiunto.

