Dopo giorni di silenzio, arriva il primo commento di Riccardo Pozzoli alle accuse della sua ex socia e fidanzata Chiara Ferragni. Per chi non conoscesse il nome dell'imprenditore ed esperto di marketing, si tratta dell'uomo che, nel lontano 2009, ha fondato il blog The Blonde Salad insieme alla celebre influencer, curando la parte tecnica e business di quello che negli anni si è imposto come un vero e proprio impero digitale. I rapporti tra i due sono continuati a livello professionale per molto tempo anche dopo la fine della loro relazione sentimentale, ma si sono improvvisamente rotti nel 2018. A parlarne per la prima volta pubblicamente è stata proprio Chiara, all'interno del documentario a lei dedicato "Chiara Ferragni – Unposted".

Quali sono le accuse della Ferragni contro Pozzoli

Secondo quanto raccontato dalla Ferragni, Pozzoli – all'epoca non più al vertice di The Blonde Salad, ma semplice socio di minoranza – avrebbe cercato di vendere il suo 45% della società. Il tutto all'insaputa della socia, proprio in quei giorni alle prese con un finale di gravidanza complicato: pochi giorni dopo sarebbe diventata mamma di suo figlio Leone. "Per me lui non esiste più. Cancellato. Per sempre", ha dichiarato lei nel documentario, pur senza spiegare la ragioni dietro il gesto di Pozzoli né cosa è accaduto dopo. A confermare il fatto che tra i due i rapporti sono inesistenti, la scelta della Ferragni di non rispondere alle domande dei giornalisti sull'ex fidanzato, in occasione della presentazione del film alla Mostra di Venezia.

La risposta di Riccardo Pozzoli

Pozzoli ha preferito non intervenire pubblicamente sull'argomento (che potrebbe essere al centro di dispute legali), ma su Instagram ha affrontato in modo marginale il tema, lasciando trasparire di avere una visione differente su come sono andate le cose. Non sembra comunque che voglia dare in modo esaustivo la sua versione dei fatti:

Grazie per i vostri commenti, e le vostre opinioni, i confronti sono sempre costruttivi. In tutti i momenti difficili si creano fratture, con punti di vista molto differenti, e molto differenti sono i modi di raccontarli. Personalmente preferisco un approccio privato. Grazie per la comprensione, e grazie per il coinvolgimento.

Chi è Riccardo Pozzoli

Milanese, laureato in Finanza e con un master in Marketing Management alla Bocconi, Pozzoli ha creato la piattaforma e-commerce Werelse e Digital Cake, prima agenzia di influencer in Italia. Dal 2018 è Creative Director nella casa editrice Condé Nast Italia, ha fondato diverse start up nell’ambito del cibo e della moda e ha scritto due libri: “Non è un lavoro per vecchi” e “Smetto quando voglio (ma anche no)”. Nell'agosto 2019 ha sposato per la seconda volta la modella francese Gabrielle Caunesil a Castagneto Carducci, in Toscana. I due si erano già uniti in matrimonio con una cerimonia più piccola a Malibu.

