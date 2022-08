PREPARATEVI A ROMPERE IL SALVADANAIO: IL 7 SETTEMBRE APPLE ANNUNCIA I NUOVI IPHONE 14! – IL LANCIO SARÀ IN STREAMING ED È STATO DENOMINATO “FAR OUT”: TIM COOK PRESENTERÀ ANCHE LA NUOVA VERSIONE DELL’APPLE WATCH, GLI AIRPODS PRO E GLI AGGIORNAMENTI DEI SISTEMI OPERATIVI PER TUTTI I DISPOSITIVI – I RUMORS SUI MELAFONINI PARLANO DI QUATTRO NUOVI SMARTPHONE E TRE NUOVI OROLOGI…

Da www.primaonline.it

Apple ha ufficializzato il suo evento autunnale il 7 settembre, denominato ‘Far Out’ – sarà trasmesso in streaming sul suo sito – durante il quale presenterà la nuova gamma di iPhone 14 e non solo.

Attesi anche la nuova versione dell’Apple Watch, gli auricolari AirPods Pro e la disponibilità degli aggiornamenti dei sistemi operativi per smartphone, smartwatch e iPad. Difficile che il colosso annunci gli occhialini o i visori di realtà aumentata e virtuale, a questo punto attesi per il 2023.

Riguardo gli iPhone 14, questo dovrebbe essere il nome del nuovo melafonino, si parla da tempo di quattro nuovi smartphone con specifiche leggermente diverse rispetto ai modelli in circolazione e con un addio all’iPhone mini. Le indiscrezioni indicano anche l’arrivo di tre nuovi orologi: un Apple Watch 8, un nuovo Apple Watch SE e un nuovo Apple Watch ‘rugged’, pensato per resistere di più a urti e intemperie. E il lancio di nuovi AirPods Pro.

All’evento del 7 settembre – riporta Ansa – non dovrebbe esserci l’atteso visore per la realtà mista con cui il colosso di Cupertino fa l’ingresso nel settore. Secondo l’analista Ming Chi Kuo, il consiglio di amministrazione della società ha avuto modo di testare il dispositivo all’inizio di quest’anno, ma si prevede che non verrà lanciato fino a gennaio 2023.

