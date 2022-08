IL PREZZO DEL GAS NATURALE VOLA! LE CONTRATTAZIONI AD AMSTERDAM SUI FUTURES MOSTRANO UN RIALZO DEL 6% A 233 EURO PER MEGAWATTORA CONTRO I 220,11 DI LUNEDÌ - L'ESTATE TORRIDA ABBASSA I LIVELLI DI ACQUA NEI FIUMI, RENDE ANTIECONOMICO IL TRANSITO DELLE CHIATTE CHE TRASPORTANO COMBUSTIBILI E COSTRINGE LE UTILITY A UTILIZZARE PIÙ GAS, NEL MOMENTO IN CUI L'OFFERTA DALLA RUSSIA E' RIDOTTA…

prezzo del gas in europa

(ANSA) - Il prezzo del gas naturale corre sui massimi. Le contrattazioni ad Amsterdam sui futures mostrano un rialzo del 6% in mattinata a 233 euro per megawattora contro i 220,11 di lunedì. L'estate torrida abbassa i livelli di acqua nei fiumi, rende antieconomico il transito delle chiatte che trasportano combustibili e costringe le utility a utilizzare più gas, proprio in un momento in cui l'offerta dalla Russia continua a essere ridotta.