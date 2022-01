PRIMA CERCANO DI STRAVOLGERE WALL STREET, POI VOGLIONO UNIRSI A LORO – IL SITO “REDDIT”, DIVENTATO FAMOSO PER AVER PROMOSSO I "MEME STOCKS" E LA LOTTA CONTRO I COLOSSI DELLA FINANZA IN DIFESA DI SOCIETÀ COME GAMESTOP E AMC, SI È RIVOLTA A GOLDMAN SACHS E MORGAN STANLEY PER QUOTARSI A WALL STREET – IL SITO, FONDATO NEL 2005, CONTA ORMAI PIÙ DI 50 MILIONI DI UTENTI GIORNALIERI E DI RECENTE LA PIATTAFORMA ERA STATA VALUTATA 15 MILIARDI DI DOLLARI, MA…

Vittoria Puledda per “la Repubblica”

Era stato il social che aveva lottato a fianco delle "meme stocks ", anzi che aveva contribuito in maniera decisiva a far esplodere il fenomeno dei titoli che acquistano visibilità grazie alla Rete. Insieme al broker online Robinhood e con migliaia di day trader, si era buttato lancia in resta contro hedge fund e colossi della finanza, considerati speculatori aggressivi, e in difesa di società come Gamestop e Amc, solo per i citare i nomi più noti anche in Italia, oggetto degli attacchi dei big.

Ma ora anche per Reddit, la piattaforma social che aveva incarnato quella stagione, è arrivato il momento di fare il grande salto e andare in Borsa, quotarsi a Wall Street. Come, del resto, hanno fatto da tempo tutti gli altri social network. E per farlo, Reddit abbandona i panni del "pierino" dei mercati e si affida proprio a quei giganti come advisor. Tre settimane fa aveva depositato il file presso la Sec (primo passo ufficiale per lo sbarco al listino) ora ha fatto un ulteriore passo avanti, quasi decisivo, verso la quotazione: ha scelto le banche d'affari.

Secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa anglosassone, Reddit si è rivolta a Goldman Sachs e Morgan Stanley, mentre Jp Morgan, sempre secondo i rumors, sarebbe pronta a investire nel gruppo che ha a libro soci anche Condé Nast (con una quota di minoranza) insieme a Fidelity, Sequoia Capital e il colosso tecnologico cinese Tencent. Di recente la piattaforma era stata valutata 15 miliardi di dollari, ma l'unico elemento certo è il valore che è stato dato a Reddit nello scorso agosto, quando effettuò una raccolta fondi da 700 milioni guidata da Fidelity management.

In quell'occasione la piattaforma social fu valutata 10 miliardi di dollari. Non ci sono date per l'Ipo né ipotesi sulla quota che arriverà sul mercato, anzi le stesse fonti specificano che nulla è stato ancora deciso definitivamente (e quindi la stessa quotazione potrebbe essere rimandata) ma l'impressione è che i tempi stringano.

Reddit è stata fondata nel 2005 e ormai ha superato i 50 milioni di utenti giornalieri. La notorietà - e la fortuna - di Reddit esplose a tempi delle cosiddette "meme stocks", quando cavalcò l'onda - non da sola delle piccole aziende a suo giudizio ingiustamente attaccate dagli hedge fund. La sua bacheca, WallStreetBets, divenne famosa tra i day trader indipendenti. Ma negli ultimi mesi sulla piattaforma social è esplosa un'altra bacheca, quella chiamata Anti-Work, dove si confrontano e si scambiano opinioni 1,3 milioni di utenti senza più lavoro, per costrizione o per scelta.

E, sempre di più dopo il periodo del lockdown, convinti che le frustrazioni e le ingiustizie del mercato del lavoro in fondo non valgano la pena di essere vissute. Un movimento trasversale accomunato dalla convinzione che si possa avere "il meglio da una vita senza lavoro", e che sulla piattaforma Rebbit si scambia consigli e strategie su come sopravvivere. I

l che non impedisce a Reddit di puntare spedita a Wall Street. Compiendo la stessa scelta fatta nel luglio scorso da Robinhood, il broker online (e non privo di qualche ombra, tanto che ha pagato multe milionarie) che si era quotato a 38 dollari ad azione. Non ha avuto troppa fortuna: dopo essere rapidamente salito fino a 70 dollari, il paladino del trading democratico e gratuito (per i trader) ha imboccat o la strada della discesa e ora tratta intorno a 16 dollari .