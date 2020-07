9 lug 2020 18:17

PRIMI SEGNALI PESANTI: TELECOM ITALIA NON HA INVITATO HUAWEI A PARTECIPARE ALLA GARA LANCIATA NEI GIORNI SCORSI PER LA COSTRUZIONE DELLA RETE CORE 5G IN ITALIA E IN BRASILE. LA NOTIZIA LA DÀ REUTERS, E AGGIUNGE CHE LE AZIENDE INVITATE ALLA GARA SONO STATE ERICSSON, NOKIA E CISCO, MAVENIR E AFFIRMED NETWORKS, RECENTEMENTE ACQUISITA DA MICROSOFT. NIENTE CINA, INSOMMA