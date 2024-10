1 ott 2024 13:27

IL PROBLEMA DEL LAVORO IN ITALIA NON È LA DISOCCUPAZIONE, SONO GLI STIPENDI DA FAME – DAL 2020 A OGGI IL POTERE D'ACQUISTO DEGLI ITALIANI È CALATO DEL 4% PERCHÉ L’INFLAZIONE È SCHIZZATA IN ALTO, SOPRATTUTTO PER LA GUERRA IN UCRAINA. MENTRE I SALARI SONO RIMASTI AL PALO. RISULTATO: I LAVORATORI SE LA SONO PRESA NEL CULO MENTRE MOLTE AZIENDE HANNO REGISTRATO PROFITTI RECORD – E PER IL TESORO È IN ARRIVO UNA BELLA ROGNA: STA PER SPARIRE L'EFFETTO DEL VITUPERATO SUPERBONUS, CHE HA FATTO CRESCERE IL PIL DEL 2,4%…