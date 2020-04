IMMUNITÀ DI GREGGIO – RAGIONI E CONSEGUENZE DEL CROLLO DEL PETROLIO, CHE IERI SERA È ARRIVATO SOTTOZERO PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA. I VENDITORI SONO DISPOSTI A PAGARE PUR DI LIBERARSI DELLE ECCEDENZE – BENEFICI? NESSUNO: IL CALO DEI PREZZI NON SI RIFLETTERÀ SUI CONSUMATORI (CHE NON CI SONO), L’INDUSTRIA AMERICANA POTREBBE ANDARE IN DEFAULT, PER PUTIN È UN DISASTRO E VA PEGGIO ALL’ARABIA SAUDITA – SE NON RIPARTONO I CONSUMI USCITI DALL’EPIDEMIA CI TROVEREMO IN CARESTIA