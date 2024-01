29 gen 2024 18:29

PROFUMO IN FUMO – DOPO DUE MANDATI CONSECUTIVI FRANCESCO PROFUMO SI DIMETTE DALLA PRESIDENZA DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO - LA DECISIONE ARRIVA IN ANTICIPO RISPETTO ALLA SCADENZA NATURALE DELLA CARICA – PROFUMO E’ IN USCITA ALL’ACRI, L’ASSOCIAZIONE DELLE FONDAZIONI BANCARIE ITALIANE- COME DAGO DIXIT, È STATO GIÀ TUTTO DECISO TRA IL GRANDE BURATTINAIO DELLE FONDAZIONI BANCARIE E SPONSOR DI PROFUMO, L’OTTUAGENARIO GIUSEPPE GUZZETTI, E IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CRT, CARO A FAZZOLARI, FURBIZIO PALENZONA: IL SUCCESSORE DI PROFUMO ALL'ACRI SARÀ GIUSEPPE AZZONE DI CARIPLO…