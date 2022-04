PRONTI ALLO SHOWDOWN? ENTRO GIOVEDÌ CASSA DEPOSITI E PRESTITO DOVRÀ FARE I NOMI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DI FINCANTIERI. LA NOMINA DI MASSOLO IN ATLANTIA HA SCOMBINATO I PIANI DEL GOVERNO, CHE VOLEVA MANTENERE L’ATTUALE ORGANIGRAMMA. COSÌ SI FA SEMPRE PIÙ SPAZIO L’IPOTESI DI SPOSTARE GIUSEPPE BONO ALLA PRESIDENZA, CON DELEGHE OPERATIVE. RESTA DA TROVARE L’AD: C’È ANCHE CHI FA IL NOME DI GIUSEPPE GIORDO, RESPONSABILE DEL SEGMENTO DIFESA, ORMAI BRUCIATO DAL CASO D’ALEMA-COLOMBIA. IN LIZZA L’ATTUALE DG, FABIO GALLIA, E L’EX AD DI CDP, PALERMO

Fiorina Capozzi per “Verità & Affari”

Manca poco. Entro giovedì 21 aprile Cassa Depositi e prestiti dovrà decidere la rosa di nomi per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Fincantieri. Il gruppo guidato da Dario Scannapieco dovrà poi alzare il velo anche sui prossimi componenti del cda di altre due controllate: Ansaldo e il Fondo italiano d'investimento, che ha oltre 330 società in portafoglio ed è ad oggi il più grande investitore istituzionale di private capita! in Italia.

Le nomine delle tre controllate pubbliche sono però solo una goccia rispetto al mare magnum degli incarichi da affidare dei prossimi mesi: secondo un recente studio del Centro Studi CoMar, con le assemblee di bilancio 2021, andranno infatti in scadenza 146 organi sociali, di cui 91 consigli d'amministrazione e 55 collegi sindacali, in 107 società del Tesoro.

In totale dovranno essere affidati 639 incarichi pubblici, di cui 399 consiglieri e 240 sindaci. Fincantieri è però particolarmente rilevante non solo perché, dopo Snam ed Italgas, è una delle società più importanti nel portafoglio di Cdp, ma soprattutto perché ha anche un ruolo strategico nel comparto marittimo militare e dell'elettronica.

Le prossime nomine non potranno infatti non tener conto dei progetti del governo nell'industria della difesa. Soprattutto nel caso in cui l'esecutivo voglia puntare alla creazione di un polo nazionale attraverso il vecchio progetto delle nozze fra Fincantieri e Leonardo.

Sapendo che il cda di quest'ultima scadrà con l'assemblea del 31 dicembre 2022. Tornando a Fincantieri, indiscrezioni riferiscono che inizialmente il governo era intenzionato a rinnovare l'amministratore delegato Giuseppe Bono lasciando alla presidenza Gianpiero Massolo.

Quest'ultimo però è stato è stato poi indicato nella lista di Sintonia per il rinnovo del consiglio di Atlantia. Così si sarebbe fatta spazio l'ipotesi di una presidenza, con deleghe operative, per Bono. Come amministratore delegato ci sarebbero diverse opzioni sul tavolo. Fra queste, Giuseppe Giordo, responsabile del segmento Difesa di Fincantieri e numero di Orizzonte Sistemi Navali, joint venture fra Fincantieri e Leonardo.

L'uomo giusto nel caso torni d'attualità il progetto di fusione con Leonardo. In lizza poi ci sarebbero anche l'attuale direttore generale, Fabio Gallia, e l'ex ad di Cdp, Fabrizio Palermo. Più defilati i nomi di Luigi Matarazzo, capo della divisione navi mercantili, e del dg, Alberto Maestrini.

