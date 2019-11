IL PROSSIMO MERCATO CHE LA SILICON VALLEY VUOLE ''STRAVOLGERE'' NON È TANTO LA FINANZA, MA LA SALUTE - GOOGLE HA SBIRCIATO NELLE CARTELLE CLINICHE DI MILIONI DI PAZIENTI, ALL'INSAPUTA PURE DEI MEDICI. MENTRE SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE LE BANCHE SI STANNO METTENDO AL PASSO CON I GIGANTI TECH (E HANNO GIÀ LICENZIATO MIGLIAIA DI 'VECCHI' BANCARI), È LA SANITÀ LA VERA ELDORADO FATTA DI INEFFICIENZE DA CORREGGERE E DATI PERSONALISSIMI DA CIUCCIARE

Jaime d'Alessandro per “Affari & Finanza - la Repubblica”

Alla Zebra Medical Vision di Tel Aviv, startup specializzata nella medicina 2.0, sono già iniziati i saldi. Un solo dollaro per far analizzare una radiografia all' intelligenza artificiale con la quasi certezza che se c' è un problema lo individuerà. Ha un' accuratezza di oltre il 90 per cento e la sua abilità migliora via via che il numero di radiografie esaminate aumentano. Ecco perché offre i suoi servizi a costi così accessibili: ha bisogno di dati.

Google, stando al Wall Street Journal, ha scelto un' altra strada. Si è messa a sbirciare nelle cartelle cliniche di milioni di persone a loro insaputa. Non lo sapevano nemmeno i medici. L' accordo stretto nel 2018 con la Ascension, la rete più vasta negli Stati Uniti di cliniche e ospedali, ha portato al colosso del Web una miniera di informazioni che può sfruttare liberamente.

Tutto merito di una legge del 1996 che, a vederla con gli occhi del presente, è piena di ambiguità. Project Nightingale, così si chiama l' operazione: "progetto usignolo", è emersa e quasi subito passata in secondo piano perché nel frattempo la stessa Google ha aperto ai servizi bancari come già fatto da altri colossi come Amazon e Facebook. Eppure parliamo di milioni di persone. Che sia in corso una gara fra i giganti dell' hi-tech per occupare la sanità, fra i settori più ricchi in assoluto, è evidente.

Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, Ibm sono solo alcuni dei nomi coinvolti. Il metodo usato da Google lascia intendere che per avere un vantaggio tecnologico, che domani può trasformarsi in commerciale, si è disposti a tutto.

Con buona pace di chi ancora sostiene che trattandosi di software, alla fine anche questa nuova medicina non potrà essere di pochi né per pochi. Intendiamoci: la digitalizzazione degli ospedali è necessaria e in Europa è altrettanto necessario uno standard comune come promesso già dalla precedente Commissione europea.

Bisogna però far presto.

Nel frattempo mi limito ad una considerazione: dovendo scegliere, di gran lunga meglio la proposta di Zebra. Raccoglie pure lei informazioni, ma almeno in cambio offre la sua tecnologia a meno di un euro.

