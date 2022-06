23 giu 2022 17:22

PURE LA PIZZA EMIGRA AL NORD - PENSAVATE CHE LA REGIONE CON PIÙ PIZZERIE FOSSE LA CAMPANIA? E INVECE NO, IN TESTA ORA C'È LA LOMBARDIA - IN GENERALE, TRA IL 2019 E IL 2021 SONO CALATI DEL 4,2% GLI ESERCIZI IN ITALIA: I CAMPANI HANNO PERSO IL 41,1% DELLE ATTIVITÀ, 7.173 IN NUMERO ASSOLUTO, PRECIPITANDO A 10.263 PIZZERIE…