9 gen 2020 12:33

PURE I PRINCIPI SI SCANNANO SUL VIL DENARO - MAXI SEQUESTRO ALL'EREDE DEI TORLONIA, ALESSANDRO POMA MURIALDO: LO ZIO LO HA PORTATO IN TRIBUNALE ACCUSANDOLO DI AVER DILAPIDATO IL PATRIMONIO DI BANCA DEL FUCINO, STORICO ISTITUTO DELLA FAMIGLIA CEDUTO A ZERO EURO. I GIUDICI GLI HANNO DATO RAGIONE E DISPOSTO IL SEQUESTRO DI BENI PER 40 MILIONI, TRA CUI LE QUOTE IN VILLA ALBANI, PALAZZO TORLONIA E LA MITICA COLLEZIONE DI ARTE ANTICA, LA PIÙ IMPORTANTE AL MONDO