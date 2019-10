PURTROPPO DOMANI È L'ULTIMO GIORNO DI DRAGHI ALLA BCE, E NON POTREMO PIÙ LEGGERE ARTICOLI, TWEET, TARGHE PARLAMENTARI, SCRITTE SUI MURI IN LODE DI SUPERMARIO L'INFALLIBILE - ''IL FATTO'': ''PER SAPERE DA UN MEDIA ITALIANO CHE (NON CERTO SOLO PER SUA COLPA) HA FALLITO NEL RAGGIUNGERE IL TARGET DI INFLAZIONE, NEL DARE UN ASSETTO SENSATO ALL'UNIONE BANCARIA O CHE LA SUA MITICA "CASSETTA DEGLI ATTREZZI", ORMAI VUOTA, NON SERVIRÀ DI FRONTE ALLA PROSSIMA MAREGGIATA SUI MERCATI, BISOGNERÀ ASPETTARE DI POTER INCOLPARE CHRISTINE LAGARDE''

Marco Palombi per ''il Fatto Quotidiano''

Domani è l' ultimo giorno di Mario Draghi alla Bce. Giovedì ha già tenuto l' ultimo board e l' ultima conferenza stampa. Nel mondo non si sa, ma nelle redazioni italiane lascia un vuoto incolmabile: "Passa alla storia per aver salvato l' euro facendo leva sulla sola deterrenza di tre parole" (Sole 24 Ore); "Solo un genio poteva trasformare una battuta da telefilm (whatever it takes, ndr) in una frase che avrebbe fatto la storia" (Fabio Panetta citato dal CorSera);

"Il segno del suo stile è sempre stata la capacità di decidere da solo () Scelta di tempo, fiuto politico e predominio intellettuale sono state le sue armi" (CorSera); "Alla Bce ha coltivato una solitudine ascetica e un po' diffidente, addolcita dall' abilità diplomatica e da un' imbattibile ironia romana" (Repubblica); "Dicono di lui che abbia la battuta pronta, sia ironico e scherzoso" (Sole); "Verrà ricordato per il funambolismo con cui ha sempre fatto politica senza mai sporcarsi le mani" (La Stampa); "La presidenza della Repubblica, nel caso dell' italiano più importante nel mondo, sarebbe il dovuto (sic) coronamento di una carriera dedicata alle istituzioni" (Repubblica).

Per sapere da un media italiano che - non certo solo per sua colpa - ha fallito nel raggiungere il target di inflazione, nel dare un assetto sensato all' unione bancaria o che la sua mitica "cassetta degli attrezzi", ormai vuota, non servirà di fronte alla prossima mareggiata sui mercati bisognerà aspettare di poter incolpare Christine Lagarde, comunque "notoriamente geniale nella comunicazione" (Repubblica).

