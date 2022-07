PUTIN CHIUDE DI NUOVI I RUBINETTI, I PREZZI DEL GAS SCHIZZANO IN ALTO E L'EUROPA TREMA – GAZPROM HA ANNUNCIATO CHE DA MERCOLEDI' RIDURRA' AL 20% I FLUSSI DI GAS ALLA GERMANIA ATTRAVERSO NORD STREAM 1 – LA NOTIZIA HA PORTATO A UN RIALZO IMMEDIATO DEL PREZZO DEL COMBUSTIBILE (+10% A 176 EURO AL MEGAWATTORA) – L'UE CORRE SUBITO AI RIPARI PER RIVEDERE IL PIANO D'EMERGENZA: DOMANI RIUNIONE STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO DEGLI AFFARI ENERGETICI

Da www.iltempo.it

GAZPROM

Gazprom annuncia una nuova riduzione dei flussi di gas alla Germania attraverso Nord stream 1 a partire da dopodomani, mercoledì 27 luglio. In una nota, l’azienda russa del gas ha annunciato che ridurrà al 20% le forniture per lavori di manutenzione a un’altra turbina.

Il flusso di gas attraverso il gasdotto che corre dalla Russia alla Germania sotto il Mar Baltico scenderà mercoledì a 33 milioni di metri cubi. Il Nord Stream 1 ha una capacità giornaliera di circa 167 milioni di metri cubi. A giugno, il colosso energetico statale russo aveva ridotto quel volume a soli 67 milioni di metri cubi al giorno.

VLADIMIR PUTIN E IL GAS

La notizia della riduzione delle forniture ha fatto schizzare in alto il prezzo del combustibile, con un rialzo del 10% a 176 euro al megawattora. In questo momento il prezzo dei future ad Amsterdam sale dell'8,8% a 174 euro.

È ancora in corso una controversia relativa ad una turbina inviata per la riparazione in Canada e il presidente russo Vladimir Putin ha recentemente avvertito che una seconda turbina da riparare potrebbe portare a un’ulteriore riduzione della fornitura.

«Servono unità e solidarietà» e attraverso il piano per la riduzione della domanda «ci prepariamo allo scenario peggiore». È quanto sottolinea un alto funzionario Ue alla vigilia del Consiglio Affari Energia che, in via straordinaria, si riunirà domani.

I GASDOTTI VERSO L EUROPA

gazprom gasdotti in europa PUTIN E I RUBLINETTI - BY EMILIANO CARLI