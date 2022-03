TROPPO EVERGRANDE PER FALLIRE - IL COLOSSO IMMOBILIARE CINESE TORNA A TURBARE I SOGNI DEL GOVERNO DI PECHINO: LA SOCIETÀ E TRE SUE CONTROLLATE SONO STATE SOSPESE DALLE CONTRATTAZIONI A HONG KONG. MERCOLEDÌ SCADONO RIMBORSI PER 2 MILIARDI DI DOLLARI - A DICEMBRE LE SOCIETÀ DI RATING HANNO ETICHETTATO LA COMPAGNIA COME INADEMPIENTE E AVEVA EVITATO IL DEFAULT PER IL ROTTO DELLA CUFFIA…