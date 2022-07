PUTIN HA RIAPERTO IL RUBINETTO DEL NORD STREAM: QUANTO DURERÀ? – IL GASDOTTO È RIPARTITO DOPO CHE CANADA E GERMANIA HANNO CEDUTO AL RICATTO DI “MAD VLAD” SULLA FAMIGERATA TURBINA – LE FORNITURE ALL’ITALIA AUMENTANO DEL 71% - DA MOSCA CONTINUANO CON LA SOLITA MANFRINA: “I PROBLEMI TECNICI SONO STATI CAUSATI DALLE SANZIONI UE”. COME NO…

PUTIN E I RUBLINETTI - BY EMILIANO CARLI

1 - GAS: NORD STREAM RIAVVIATO DOPO MANUTENZIONE

(ANSA-AFP) - Il gasdotto Nord Stream è stato riavviato al termine del periodo di manutenzione: lo ha reso noto all'agenzia di stampa Afp un portavoce di Nord Stream.

Il gasdotto Nord Stream, che collega la Russia alla Germania, è stato riavviato oggi dopo 10 giorni di lavori di manutenzione. "Sta funzionando", ha detto il portavoce di Nord Stream, senza specificare la quantità di gas consegnata. Il governo tedesco temeva che il gasdotto non sarebbe stato riaperto da Mosca dopo i lavori programmati.

2 - GAS: APERTURA IN CALO A 149 EURO CON RIAVVIO NORD STREAM

(ANSA) - Il prezzo gas avvia le contrattazioni in calo con il riavvio dei flussi del Nord Stream al termine del periodo di manutenzione. Ad Amsterdam il prezzo scende a 149 euro al megawattora, con una flessione del 3,9%, portandosi ai livelli di inizio luglio.

NORD STREAM

3 - GAS: ENI, GAZPROM AUMENTA FORNITURE IN ITALIA DEL 71%

(ANSA) - Tornano ad aumentare le forniture del gas dalla Russia verso l'Italia, con una crescita rispetto al giorno precedente del 71,4%. A comunicare il cambiamento del flusso è l'Eni sul proprio sito. "Gazprom ha comunicato per la giornata di oggi la consegna di volumi di gas pari a circa 36 milioni di metri cubi, a fronte di consegne giornaliere pari a circa 21 milioni di metri cubi effettuate nei giorni scorsi - afferma la società energetica italiana - Eni si riserva di comunicare eventuali aggiornamenti nel caso in cui vi fossero ulteriori variazioni significative nelle quantità in consegna comunicate da Gazprom".

PUTIN

4 - NORD STREAM, FLUSSO GAS TORNA A 40% COME PRIMA DI CHIUSURA

(ANSA) - Le forniture di gas russo attraverso il Nord Stream 1, riaperto stamane, sono arrivate al livello del 40%, come prima che il gasdotto fosse chiuso per manutenzione, l'11 luglio scorso. Lo riferisce la Tass citando il consorzio Nord Stream AG. Il gasdotto ha riaperto come previsto alle 07.00 ora di Mosca (le 06.00 ora italiana). Secondo l'operatore ucraino per il trasporto del gas Ogtsu, continuano anche le forniture della Gazprom attraverso l'Ucraina, che oggi dovrebbero arrivare a 42,4 milioni di metri cubi.

5 - CREMLINO, I PROBLEMI COL GAS CAUSATI DALLE SANZIONI UE

(ANSA-AFP) - I "problemi tecnici" con i flussi di gas russo attraverso il Nord Stream 1 sono causati dalle sanzioni Ue. Lo dice il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov.

6 - GAS: PREZZO IN CALO CON NORD STREAM, AD AMSTERDAM A 145 EURO

(ANSA) - Il prezzo del gas è in calo a metà mattinata, dopo il riavvio dei flussi dal Nord Stream al termine della manutenzione. Ad Amsterdam le quotazioni scendono a 145 euro al megawattora, con un calo del 6%, ai livelli di inizio luglio. A Londra il prezzo scende a 253 penny al Mmbtu

I GASDOTTI VERSO L EUROPA VLADIMIR PUTIN DRAGHI PUTIN GAS putin gas GASDOTTI RUSSI VLADIMIR PUTIN E IL GAS