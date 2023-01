UN BELL’INVOLTINO PRIMAVERA NEL SEDERINO DI XI JINPING – L’EXPORT CINESE A DICEMBRE HA SEGNATO UN CROLLO ANNUALE DEL 9,9%, IN CALO PER IL TERZO MESE DI FILA, TRA DOMANDA DEBOLE PER VIA DELL’INFLAZIONE E GLI STOP ALLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO. POI UNO SI CHIEDE PERCHÉ PECHINO ABBIA STRACCIATO LA POLITICA ZERO COVID? IL PROBLEMA È CHE CON LA RIAPERTURA E I CONTAGI IN AUMENTO, IL PAESE È COMUNQUE FERMO – IL SURPULS COMMERCIALE NELL’ULTIMO MESE DEL 2022 È CALATO A 78 MILIARDI DI DOLLARI, IN CALO…